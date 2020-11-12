MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Bodrumspor’da Tahsin Tam dönemi resmen başladı!
GeriFutbol Son dakika | Bodrumspor’da Tahsin Tam dönemi resmen başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bodrumspor’da Tahsin Tam dönemi resmen başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Bodrumspor’da Tahsin Tam dönemi resmen başladı!
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta teknik direktör Tarık Daşgün’le yollarını ayırdıktan sonra 6 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda Sakaryaspor’u 6-2 yenerek son verip düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Bodrumspor, yeni teknik adamını da buldu.

Sakaryaspor deplasmanına Altyapı Koordinatörü Mehmet Emin Yılmaz yönetiminde çıkarak kritik 3 puanla üzerindeki ölü toprağını atan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörlük için Tahsin Tam’la anlaştı.

Süper Lig’de daha önce Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Tam’la 1.5 yıllığına el sıkışıldı.

Bugün işbaşı yapacak Tam ve ekibi, Sakaryaspor maçını da tribünden takip etti.

"Bizi rezil etmeyin. Evinizden, tesisinizden burnunuzu çıkaramazsınız"Sakaryaspor'un Sahasında lig sonuncusu Bodrumspor'a 6-2 yenildiği maç bitimi maçı locadan izleyen taraftarlar soyunma odasına giden futbolculara sert tepki gösterdi: Bizi rezil etmeyin. Evinizden, tesisinizden burnunuzu çıkaramazsınız
daha fazla video için

OZAN SOL PATLADI

Bodrumspor’da bu sezon beklenen performansın altında kalan Ozan Sol, Sakaryaspor’a patladı.

Geçen sezon 17 maçta 7 gol atan Ozan, bu yıl forma giydiği ilk 6 haftada tek golle yetindi.

Tecrübeli forvet dün Sakaryaspor ağlarına 3 gol birden gönderdi. Harun da 2 golle galibiyete katkı yaptı.

Sakaryaspor’a Bodrum hezimeti sonrası teknik heyette değişiklik yaşandı.

 

Son dakika | Bodrumspor’da Tahsin Tam dönemi resmen başladı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle