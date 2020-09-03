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GeriFutbol Son Dakika | Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı!
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Boca Juniors, 18 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Boca Juniors, 18 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Virüs testi pozitif çıkan futbolcuların 8'inin asemptomatik, 6'sının hafif geçiren şu an asemptomatik, 4'ünün ise virüsü hafif bir şekilde geçirdiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDEYDİ...

Trabzonspor'un gündemindeki Ivan Marcone'in ise daha önce 2 kez teste girip pozitif sonuç aldığı ve üçüncü teste gireceği kaydedildi. 

Arjantin ekibi, 18 Eylül'de Libertad takımı ile maça çıkacaktı... 

Son Dakika | Boca Juniorsta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

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