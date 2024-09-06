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Son dakika: Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Medina teklifini kabul etti!

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Cristian Medina
Son dakika: Boca Juniors, Fenerbahçenin Medina teklifini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 18:30

Avrupa Ligi için UEFA'ya kadrosunu bildiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 8 numara transferi için gaza basan sarı - lacivertlilerin gündeminde Boca Juniors forması giyen Cristian Medina yer alıyordu. Genç futbolcu için Arjantin ekibinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'e 4'te 3'le başlayan ve 9 puan toplayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Avrupa Ligi için kadro listesini UEFA'ya veren sarı - lacivertlilerde devam eden transfer dönemi için gündemde 8 numara takviyesi yer alıyordu.

Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı kadrosuna katmak isteyen ve Arjantin ekibiyle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe için dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"OYUNUN KURALI BU"

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, TNT Sports'a yaptığı açıklamada "Medina ilk 11'de oynuyor ve şu ana kadar harika bir gelişim gösterdi. Bana göre takımımızın en iyi oyuncularından biri. Bizim için çok önemli. O da bu takımdaki önemini biliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boca Juniors, Fenerbahçenin Medina teklifini kabul etti

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Sarı - lacivertlilerin teklifiyle ilgili konuşan Serna, "Henüz elimizde net bir şey yok. Ortada çok fazla söylenti var. Bazı ülkelerde transfer piyasasının hala açık olması bizi zorlamaya devam ediyor. Çünkü masaya parayı koyup, oyuncularınızı alıyorlar. Zor bir durum olabiliyor ama oyunun kuralı bu. Medina'nın bizimle kalıp parlayacağına eminiz." dedi.

TEKLİFİ KABUL ETTİLER! OCAK AYINDA GELECEK

Bu açıklamaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo, Boca Juniors'ın Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı son teklifi kabul ettiğini yazdı.

15 milyon dolar ve %20 vergi içerek teklif kabul edildi ve transfere yeşil ışık yakıldı. Fenerbahçe ayrıca sonraki satışın %20'sini de Boca Juniors'a ödeyecek.

Fenerbahçe ile 5 yıllık anlaşmaya varan Medina'nın Ocak ayında Sarı-lacivertli takıma katılacağı ifade edildi.

Fabrizio Romano da Arjantinli gazetecinin haberini doğruladı ve anlaşmanın sağlandığını, oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacağını duyurdu.

Boca Juniors altyapısından yetişen ve A Takım ile 155 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Cristian Medina

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