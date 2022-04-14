Son Dakika: Bir dönemin unutulmaz futbolcusu Freddy Rincon hayatını kaybetti! Trafik kazası sonrası kurtarılamadı...

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Kariyerinde bir dönem Real Madrid forması giyen, Kolombiya futbolunun önemli isimlerinden Freddy Rincon, ülkesinde geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve 55 yaşında hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla birlikte seyir halindeyken bir minibüsün çarpması neticesinde ağır yaralanan Freddy Rincon, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cali kentinde bulunan Imbanaco kliniğe kaldırılmıştı.

DURUMU KRİTİKTİ, KURTARILAMADI

Talihsiz kazanın basına yansımasının ardından açıklamalarda bulunan Imbanaco kliniğin tıbbi şefi Laureano Quintero, Freddy Rincon'un ciddi bir beyin travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

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Kliniğin resmi Twitter hesabından bu sabah yapılan paylaşımda ise eski futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimizin gösterdiği tüm çabalara rağmen, Freddy Rincon'un bugün 13 Nisan 2022'de vefat ettiğini kamuoyuna bildiriyoruz. Ailesine, dostlarına, akrabalarına ve takipçilerine en derin taziyelerimizi sunarken, bu hassas olaydan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tüm ülkeyi sportif başarıları ile hayatta bize kattığı her şey için Freddy Rincon'u sevinçle hatırlamaya davet ediyoruz" denildi.

OĞLUNUN PAYLAŞIMI AĞLATTI

Freddy Rincon'un tedavisi sürerken kendisi gibi futbolcu olan oğlu Sebastian Rincon, babasının yanından yaptığı duygusal paylaşımla takiplerini ağlatmıştı.

Hasta yatağında yatan babasının elini tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Sebastian Rincon, "Babamla birlikte buradayız ve teslim olmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımdan saatler sonra acı haber geldi.

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REAL MADRID'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İspanyol devi Real Madrid, Freddy Rincon'un vefatı sonrasında kulübün resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan başsağlığı mesajında, "Real Madrid kulübü, başkanı ve yönetim kurulu, 1995-1996 yılları arasında takımımızda forma giyen Freddy Rincon'un vefatı sebebiyle derin bir üzüntü duymaktadır. Rincon ailesine, yakınlarına, sevenlerine, takım arkadaşlarına, hocalarına ve formasını giydiği diğer kulüplere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Freddy Rincón.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2022

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FREDDY RINCON'UN KARİYERİ



Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya ve Kolombiya'da geçiren eski orta saha, Avrupa'da Napoli ve Real Madrid formaları giydi. 1994'te Napoli'nin yolunu tutan oyuncu 1996'da ise Santiago Bernabeu'ya adım attı. Rincon'un Real Madrid kariyeri bir sezon sürdü.

Kolombiya Milli Takım formasını 85 maçta giyen ve ülkesi adına 17 gol kaydeden eski futbolcu Corinthians, Cruzeiro, Santos ve Palmeiras gibi Brezilya'nın köklü kulüplerinde top koşturmuştu.