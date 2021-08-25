Son dakika: Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Brahim Darri, 56 günde iki kulübe imza attı!

Brahim Darri'nin ismi 2020/21 sezonunun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sonrasında Karagümrük'ten ayrılan ve devre arasında BB Erzurumspor'a giden Faslı futbolcunun sözleşmesi sezon bitmeden feshedilmişti.

1 Temmuz'da Samsunspor'a transfer oldu

Brahim Darri, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 10 Haziran'da prensip anlaşmasına vardı, 1 Temmuz'da da imza attı ancak yabancı sınırı sebebiyle kadroda kendisine yer bulamadı. Transfer yasağını kaldıran Denizlispor 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.