Son dakika: Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Brahim Darri, 56 günde iki kulübe imza attı!
TFF 1. Lig ekibi Denizlispor, yaz transfer döneminde Samsunspor'a imza atan ancak yabancı sınırı sebebiyle kadroya giremeyen Brahim Darri'yi transfer etti. Darri bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi.
Brahim Darri'nin ismi 2020/21 sezonunun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sonrasında Karagümrük'ten ayrılan ve devre arasında BB Erzurumspor'a giden Faslı futbolcunun sözleşmesi sezon bitmeden feshedilmişti.
1 Temmuz'da Samsunspor'a transfer oldu
Brahim Darri, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 10 Haziran'da prensip anlaşmasına vardı, 1 Temmuz'da da imza attı ancak yabancı sınırı sebebiyle kadroda kendisine yer bulamadı. Transfer yasağını kaldıran Denizlispor 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Brahim Darri'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.