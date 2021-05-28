Son dakika: Billong'dan açıklama geldi! Şike ve teşvik...

Jean-Claude Billong, Instagram hasabından şu açıklamayı yaptı:

5 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimde hiçbir zaman açıklama yapma zorunluluğu duymamıştım. Türkiye'de çıkan haberler beni çok üzdü. Hatayspor'Da çok iyi bir sezon geçirdik. Ligi 6. sırada bitirdik. Ben de Kamerun Milli Takımı'na davet edildim.

Açıkça belirtmek isterim ki kariyerimde hiçbir zaman şike yapmadım. Şikeyi teşvik etmedim, böyle bir şeye katılmadım ve katılmayacağım. Dürüstlüğümü ve profesyonelliğimi savunacağım gibi, bu sürecin Türkiye'deki bağımsız herhangi bir kurum tarafından da kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Milli takıma çağrılmamın büyük ölçüde söz konusu maç öncesinde yapıldığını söylemek isterim. Milli takımda geçireceğim zamanı ve geleceğimi dört gözle bekliyorum. Türkiye'de geçirdiğim güzel günler ve bana gösterilen iyi karşılama için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi önümdeki kariyeri ve milli takımdaki başarıları heyecanla bekliyorum."

GALATASARAY 'İNCELEME' TALEP ETTİ

Bugün duyurduğumuz özel haberde Galatasaray'ın, Beşiktaş’ın 7-0 kazandığı Hatayspor maçı öncesi iki takımın Kamerunlu futbolcuları Aboubakar ile Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesini talep ettiğini yazmıştık.

Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor’u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçti. Beşiktaşlı Aboubakar’ın Billong’a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataysporlu oyuncunun kariyerinde ilk kez Kamerun Milli Takımı’na seçildiği iddiası, Galatasaray’ın başvuru gerekçelerinden biri oldu.

'MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE AYAĞINA DÖVME YAPTIRDIĞI İÇİN HER TOPA SIRTINI DÖNDÜ'



Maç sonrası Billong’u takımdan gönderen Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, gerekçesini şöyle anlatmıştı:

“Billong Beşiktaş maçından bir gün önce ayağına dövme yaptırdı. Dövme yapılan futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. Her topa sırtına döndü. Birçok pozisyon verdik, goller yedik. Böyle futbolcunun takımda kalmasını istemem. ‘Bu adamı gönderelim’ dedik. Bunun dışında varsa ekstra bir şey, bilmiyoruz.” Sarı kırmızılılar, Savaş’ın bu sözlerinin de Billong hakkındaki şüphelerini güçlendirdiği görüşünde. Maçta ilk 11’de sahaya çıkan Billong, ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.

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