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Son Dakika: Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United
Son Dakika: Beşiktaştan Wout Weghorst açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 16:55

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile ilgili açıklama yaparak "Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür" denildi.

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Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden Weghorst'un transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United

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