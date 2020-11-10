Son Dakika | Beşiktaş'tan Welinton'ın sakatlığı hakkında açıklama
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Welinton için açıklamada bulundu.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Welinton'da 2. derecede zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton’un yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır.''
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