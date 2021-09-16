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Son Dakika: Beşiktaş'tan Welinton açıklaması!

#Beşiktaş#Welinton#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaştan Welinton açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Borussia Dortmund maçında sakatlanan Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." denildi.

Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

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#Beşiktaş#Welinton#Sakatlık