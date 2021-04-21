Son Dakika: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar için sakatlık açıklaması!

Vincent Aboubakar, sakatlığını atlattıktan sonra Sivasspor maçına ilk 11'de çıkmış ancak ilk yarının sonlarında tekrar sakatlanıp oyuna devam edememişti.

Beşiktaş, golcü futbolcu hakkında sakatlık açıklamasında bulunurken Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."