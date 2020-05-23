Son Dakika | Beşiktaş'tan Vida'nın menajerine talimat: 'Kulüp bulun'

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, futbol takımında küçülme hareketini resmen başlattı. 2020-21 sezonunda takımın maaş bütçesini 35 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu doğrultuda, yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. Başkan Çebi ve yöneticilerin masaya oturduğu ilk isim ise Domagoj Vida oldu. Yılda 3 milyon Euro net ücret alan Hırvat stoperin menajeriyle bir toplantı yapan siyah beyazlılar, kulübün mali durumunu anlatıp, bu parayı ödemelerinin imkansız olduğunu ifade etti.

ÇOK MEMNUNUZ ANCAK...

Üç yıldır siyah beyazlı formayı giyen Vida’dan çok memnun olduklarını, ancak kulübün şartlarının gelecek sezon da birlikte olmaya müsaade etmediğini söyleyen Çebi ve yöneticilerin, “Vida iyi bir profesyonel ve çok değerli bir oyuncu. Gönül ister ki kendisiyle uzun yıllar çalışalım. Fakat kulübün şartları ortada. Koronavirüs nedeniyle maçların durdurulması, bizi iyice zor durumda bıraktı. Sizden Vida’ya yurt içi veya yurt dışından bir kulüp bulmanızı istiyoruz. Eğer bunu yapabilirseniz bizi büyük bir yükten kurtarırsınız” dediği öğrenildi.

FIFA'YA ŞİKAYET ETMEDİ

Bu arada Domagoj Vida’nın, birikmiş alacakları olmasına karşın Beşiktaş Kulübü’ne jest yaparak, FIFA’ya şikayet etme yoluna gitmediği ve bunu da yönetime deklere ettiği bildirildi. Siyah beyazlıların en çok kazanan futbolcusu olan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!