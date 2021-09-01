Son Dakika: Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni transfer Umut Meraş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı ekip, milli oyuncunun alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosunda bulunan futbolcumuz Umut Meraş, 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen milli takım antrenmanı sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissederek çalışmaya devam edememiş ve kamp kadrosundan çıkarılmıştır.



Umut Meraş’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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