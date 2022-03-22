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Son Dakika: Beşiktaş'tan Umut Bozok hamlesi! 1.5 milyon Euro hazır...

#Beşiktaş#Transfer#Umut Bozok
Son Dakika: Beşiktaştan Umut Bozok hamlesi 1.5 milyon Euro hazır...

Beşiktaş, yeni golcüsünü Süper Lig’de buldu! Siyah beyazlı ekip, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 14 gol ve 9 asistle oynayan yetenekli forvet Umut Bozok’un peşine düştü. Beşiktaş, bonservisi Lorient’te bulunan 25 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro’luk opsiyonunu ödemeye hazır. Eğer Kasımpaşa bonservisini alırsa İstanbul ekibinin kapısı çalınacak.

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Bu sezona yer aldıkları 3 kulvarda da başarı parolasıyla giren Siyah-Beyazlılar, peş peşe havlu atmıştı. Takımın ligde hedefsiz kalması sonrası yeni sezon planlamasını şimdiden yapan yönetim, takıma direkt etki edecek iki forvet almak için arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda planlamasını bir yerli ve bir yabancı golcü üzerine yapan yönetim, en önemli adaylardan Cenk Tosun’un 2.2 milyon Euro’da ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, bu sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok’u hedefleri arasına aldı. Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 14 gol ve 9 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, iki yol belirledi.

A Milli Takım’a yükseldi

Oyuncunun Lorient’ten 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa’yla temas kuracak olan Siyah Beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

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Kasımpaşa’nın opsiyonu kullanmaması halinde idareciler, Lorient’le pazarlık masasına oturacak. Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım’a kadar yükselen Umut’un da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

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#Beşiktaş#Transfer#Umut Bozok

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