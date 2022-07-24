Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde üçlü taarruz!

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Güven Yalçın’ın Genoa’ya gitmesinin ardından forvete bir takviye arayan Beşiktaş’ta hedef Bandırmasporlu Philippe Keny... Halihazırda gol yollarında Cenk Tosun, Wout Weghorts ve Jackson Muleka gibi üç isme sahip olan siyah beyazlı ekip uzun lig maratonu ve olası sakatlıklara önlem olarak mutlaka bir ismi daha kadrosuna dahil etmek istiyor.

Keny'nin 1 yıllık sözleşmesi var

Philippe Keny’yi renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş bu oyuncu için TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor’a 900 bin Euro bonservis ücreti teklif etti. Eğer bordo beyazlı yönetim teklifi kabul ederse bu kez 23 yaşındaki Senegalli futbolcu ile masaya oturulacak. Forvet ve sol kanat olarak görev yapan Keny’nin BanBan ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

36 maçta 14 gol attı

Daha önce Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geçen sezon başında Bandırmaspor’a transfer olmuştu. Bandırmaspor’da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu burada 14 gol attı, 7 asist de yaparken Süper Lig şansını play-off finalinde kaçırmıştı. Teknik direktör Valerien İsmael’in de Keny’yi takımda görmek istediği ifade edildi

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Sabovic, Kayseri'de oynadı

Josef de Souza’nın sakatlığı Beşiktaş’ı orta sahada da alternatifler aramaya iletti. Gündemdeki isimlerden biri Besard Sabovic.... Ülkemizde çok kısa bir dönem Kayserispor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezonu Rusya’nın Khimki ekibinde geçirdi. Sezon sonunda bu ekipten ayrılan Sabovic’in şu anda bonservisi elinde.

Imeri gelmeye sıcak bakıyor

Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Makedon asıllı İsveçli futbolcuya teklif götürüldüğü ve yanıt beklendiği öğrenildi. Bir diğer isimse İsviçre’nin Servette takımında oynayan Kastriot İmeri. Takımıyla bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun Beşiktaş’a sıcak baktığı, bonservis bedeli için Servette Kulübü ile temasa geçileceği belirtildi.

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