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Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde Tayyip Talha Sanuç hamlesi! "10 milyon TL hayal ürünü"

#Transfer#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç
Son Dakika: Beşiktaştan transferde Tayyip Talha Sanuç hamlesi 10 milyon TL hayal ürünü

Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmak istiyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, söz konusu transfere ilişkin konuştu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek istiyor.

TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlı ekip, 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı ve bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın Tayyip Talha Sanuç için 10 milyon TL teklif ettiği öne sürüldü.

MURAT SANCAK HEM DOĞRULADI HEM RAKAM VERDİ

Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer..." dedi.

Geçen sezon Adana ekibiyle 29 resmi maçta forma giyen Tayyip Talha, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç

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