Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde Nadiem Amiri operasyonu

Haberin Devamı

Beşiktaş ’ta Isco ismi daha çok fırsat transferi olarak düşünülürken, orta sahaya mutlaka tempolu bir isim alınacak.

Josef’in de sakatlığını göz önünde bulunduran yönetim ve teknik heyet, Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri’de karar kıldı. Bundesliga ekibiyle temaslar hemen başlarken, görüşmelerde ciddi mesafe katedildi. Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlarken, sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor.

Kulüpler, son detayları çözmek adına görüşmeleri hızlandırırken, oyuncu cepnesinde de şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. 5 kez Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Amiri’nin Beşiktaş’ın ilgisine sıcak baktığı belirtildi.

9 milyon TL'ye almışlardı

2019 yılında Hoffenheim’dan Bayer Leverkusen’e 9 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Amiri, 178 Bundesliga maçına çıkarken, 15 gol attı ve 24 de asist yaptı. Kariyerinde ise 298 karşılaşmada 32 golü ve 28 asisti bulunuyor. Geçen sezon İtalyan ekibi Genoa’da kiralık olarak forma giyen genç yetenek, Serie A’da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Nadiem Amiri, merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanat mevkilerinde görev alabiliyor.