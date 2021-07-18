Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde Galatasaray'a karşı hamle! Gedson Fernandes...

Spor Arena Dış Haber - Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan transfer savaşı, bu kez de Gedson Fernandes'e sıçradı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olmuş ve siyah-beyazlıların transferleri istediği şartlarda bitirememesine neden olmuştu.

Beşiktaş'tan transferde bu kez karşı hamle geldi ve siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için Benfica'nın kapısını çaldı.

Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için Benfica'ya 7.5 milyon euro treklif etti. Benfica, Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmazken, Fernandes için daha iyi teklifler beklediği kaydedildi.

BURAK ELMAS'TAN GEDSON AÇIKLAMASI

Öte yandan Gedson Fernandes hakkında Habertürk Gazetesi'nden Ayhan Şensoy'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

Burak Elmas açıklamasında, "Gedson ile tam anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor." ifadelerini kullamıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan ve sarı-kırmızılı takımda 18 maça çıkan Portekizli orta saha, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.