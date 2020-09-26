Son Dakika | Beşiktaş'tan transfer paylaşımı! Aboubakar...
Beşiktaş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından anlaşma sağladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için bir transfer paylaşımı yaptı.
Cuma günü detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imzayı attı. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün lisansı çıkardı.
Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.
Siyah-beyazlı kulübün transferi gün içerisinde açıklaması bekleniyor...
🤙🏿— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020
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