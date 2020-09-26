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Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan transfer paylaşımı! Aboubakar...

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Beşiktaş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından anlaşma sağladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için bir transfer paylaşımı yaptı.

Cuma günü detaylı sağlık kontrollerine sokulan Vincent Aboubakar, siyah beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imzayı attı. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün lisansı çıkardı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün transferi gün içerisinde açıklaması bekleniyor...

Son Dakika | Beşiktaştan transfer paylaşımı Aboubakar...

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