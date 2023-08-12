Son Dakika: Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Hem Talisca hem Ziyech...

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Yeni sezona büyük umutlarla giriş yapan Siyah-Beyazlılar, transfer konusunda yoğun mesai harcıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi hızlı gitme yolunu tercih etmeyen Beşiktaş Yönetimi, Avrupa’da transfer döneminin bitmesine sayılı gün kala büyük isimler için atağa kalktı.

Fanatik'in haberine göre taraftarın sevgilisi Anderson Talisca için bastıran Beşiktaş aynı zamanda bir başka yıldız hücumcu için de düğmeye bastı.

Son söz yönetimde

Siyah-Beyazlı formayı 2016- 18 yılları arasında 2 sezon giyen Anderson Talisca, Şenol Güneş’in yönetimindeki takımda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sonrasında Benfica’dan Guangzhou Evergrande’ye satılan ardından Al Nassr’a geçiş yapan 29 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, Kara Kartal’a geri dönmek istiyor. Yıldız ismin bu talebini, “Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro’dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi” sözleriyle kamuoyuna duyuran ve pası yönetime atan teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istiyor. Siyah-Beyazlı taraftarların da takıma kazandırılmasını merakla beklediği futbolcu için son söz yönetimde...

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Bonserviste indirim...

Al Nassr’daki 10.5 milyon Euro’luk maaşını 8 milyon Euro seviyesine kadar indirmeye hazır olan Anderson Talisca, talep ettiği rakamın karşılanması halinde Arap kulübünden ayrılık için izin isteyecek. İlk etapta 15 milyon Euro’luk bonservis beklentisi bulunan Al Nassr’ın, Talisca’nın ayrılık talebi halinde bu rakamı tek rakamlı bir seviyeye indirmesi bekleniyor.

Yıllık 4.5 milyon Euro istiyor

Talisca için formül düşünen Beşiktaş bir yandan da gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den Hakim Ziyech’i gündemine aldı. Kulübe, menacerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki yıldız hücumcuyu değerlendirmeye alan idareciler, yıllık 4.5 milyon Euro maaş talep eden oyuncu için görüşmelere başladı.

Arabistan olmadı çünkü...

Paris Saint Germain’in geçen sezonun devre arasında istediği ancak transferin son anda gerçekleşmemesi sonrasında vazgeçtiği Faslı sağ kanat oyuncusu, Arap kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden de istediği sonucu alamamıştı. Ekstrem teklifler almaması sebebiyle kariyerine Avrupa’da devam etme kararı alan 30 yaşındaki futbolcu, Chelsea’den kesinlikle ayrılmak istiyor. Maviler’le 2025’e kadar kontratı bulunan başarılı isim, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kartal olabilir.

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Tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş taraftarının yıldız talebine karşılık vermek isteyen idareciler, Ziyech için tüm maddi şartlarını zorlayacak. Avrupa’dan başka kulüplerden de teklifler alan ancak 4.5 milyon Euro’luk net maaş talebi karşılanmayan Ziyech, kendisi için bu seviyelere çıkması halinde Beşiktaş’a evet diyebilir. Oyuncunun, transfer döneminin son haftasına kadar başka bir kulübe transferi gerçekleşmezse, Ziyech’in bedelsiz kiralık olarak takımdan ayrılması bile gündeme gelebilir.