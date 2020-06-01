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Haber Giriş: 01.06.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Süper Lig sezonunun ismi...

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Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Süper Lig sezonunun ismi...
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Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Beşiktaş, corona virüs pandemisinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin 2020-21 sezonunda yer alması için TFF'ye başvurulduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Son Dakika | Beşiktaştan TFFye başvuru Süper Lig sezonunun ismi...

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