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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararı hakkında açıklama
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararı hakkında açıklama

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Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararı hakkında açıklama
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Beşiktaş Kulübü, TFF'nin ligin ikinci yarısında uygulama kararı aldığı hükmen mağlubiyet kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Son Dakika | Beşiktaştan TFFnin hükmen mağlubiyet kararı hakkında açıklama

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