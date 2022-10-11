Son dakika: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl kararı! Bonservisi alınıyor...

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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer döneminin son gününde kiralık olarak gelen Tayfur Bingöl, Siyah-beyazlı formayla iyi bir başlangıç yaptı. Normal şartlarda sol bek hattı için alınan Tayfur, sağ bek ve orta sahadaki etkili futboluna bir de sağ ön bölgesini de ekledi. Giresunspor karşılaşmasında Jackson Muleka’nın yerine ilk 11’de başlayan Tayfur, mücadeleci görüntüsü ve yüksek formuyla teknik direktör Valerien Ismael’i memnun etti. Başkan Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere yönetimin de kendisinden oldukça memnun olduğu Tayfur için şimdiden karar verildi.

Fanatik'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş’a olan yüksek aidiyet duygusuna ek olarak başarılı performansı ve saha dışındaki duruşuyla da alkış toplayan Tayfur’un bonservisini almaya şimdiden yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Alanyaspor ’dan alınması ve Tayfur’la 2 yıllık yeni bir anlaşma yapılması planlanıyor.