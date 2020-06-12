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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan tarihi kampanya! Başkan Çebi açıklayacak
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Haber Giriş: 12.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan tarihi kampanya! Başkan Çebi açıklayacak

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Son Dakika | Beşiktaş'tan tarihi kampanya! Başkan Çebi açıklayacak
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Pandemi nedeniyle marttan hazirana ertelenen kampanyada ilk etapta en az 100 milyon TL gelir bekleniyor. Kampanyada futbolcuların bağışçılarla buluşması gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Jimnastik Kulübü, taraftarın ve siyah beyazlı renklere gönül verenlerin desteği ile tarihi bir kampanya başlatıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta bugün saat 11.00’de başlayacak olan basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıklayacak.

Siyah beyazlıların mart ayında başlatmayı planladığı kampanya, koronavirüs salgını nedeniyle hazirana ötelenmişti. Proje kapsamında en fazla 20 TL’lik SMS paketleriyle çekilişler, futbolcuları bağış yapacak kişilerle buluşturma gibi organizasyonların gerçekleştirileceği; EFT, havale ve kredi kartıyla düzenli ödeme seçenekleri olduğu öğrenildi. 3 milyar TL’yi aşkın borcu olan Beşiktaş, bu kampanya ile ilk etapta 100- 150 milyon TL, toplamda ise 250 milyon TL gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

 

Son Dakika | Beşiktaştan tarihi kampanya Başkan Çebi açıklayacak

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