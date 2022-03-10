Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca ve Onyekuru hamlesi! Teixeira ve Larin'in yerine...

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Bu sezon 3 kupada birden erkenden havlu atan Beşiktaş, yeni dönemde fırtına gibi esmek için kolları sıvadı. Lig bitiminde ortalama 10-12 arasında futbolcuyla yollarını ayıracak olan Kara Kartal, kadroda büyük bir değişim için kolları sıvadı. Sezon sonunda takıma katılacak Gedson Fernandes’in ardından peş peşe yeni bombaları patlatmak isteyen yönetim, Brezilya basınında çıkan haberlere göre Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılmak isteyen Anderson Talisca’nın peşine düştü. Takıma sezon başında katılan Alex Teixeira’nın performansından memnun olmayan idarecilerin, Sambacı’yı yollayıp yerine Talisca’yı almak için plan yaptığı kaydedildi.

5 milyon Euro teklif var!

Çin ve Arap Ligleri’nden 5 milyon Euro maaşlı teklifler alan Alex’in de ayrılığa olumlu baktığı belirtildi. Alex Teixeira’ya 3 milyon Euro garanti ücret ödeyen Beşiktaş ’ın bu miktarı bonuslarla destekleyip Talisca’ya teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Sezon başında Guangzhou Evergrande’dan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Nassr’a transfer olan Talisca, Arap kulübüyle seneliği 8 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Bonservisini alırsa...

Sezon içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşıyan Al Nassr, bazı oyuncularla yollarını ayırmış ve uluslararası lisans konusunda da bazı problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Bu duruma rağmen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın maaşlarını ödemeye bir süre daha devam eden Al-Nassr’ın sezon sonuna kadar bu konuda oyuncularla bir sıkıntı yaşaması beklenmiyor. Ancak Talisca’nın alacakları karşılığında bonservisini alıp Arap kulübünden ayrılma durumu bulunuyor. Eğer Talisca boşa çıkarsa Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli hücum oyuncusuna imza parası da verebileceği belirtildi.

Larin’le ipler koptu, hedefte Onyekuru var

Fanatik'in haberine göre Kara Kartal, sezon başından beri kulübün yaptığı yeni sözleşme tekliflerine olumlu yanaşmayan Cyle Larin’le de ipleri kopardı. 1.7 milyon Euro’dan 2 artı 1 yıllık teklife olumlu yanıt gelmemesi sonrasında yönetim, kanat hattı için transfer operasyonu başlattı. Siyah-Beyazlı idarecilerin bu doğrultuda Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Henry Onyekuru’yu listesine aldığı bildirildi.

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Santrfor da oynuyor

Yunan basınında çıkan haberlere göre sezon başında Monaco’dan 4.5 milyon Euro bedelle transfer olduğu Yunan ekibinde mutsuz olan Nijeryalı kanat oyuncusu için Kara Kartal satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunmaya hazırlanıyor. Galatasaray ’da 3 dönem kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, süratli bir isim olmasına ek olarak skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor. Kariyerinde daha önce; Everton, Anderlecth ve Monaco formaları giyen yıldız kanat oyuncusu, 2 kanat hattına ek olarak santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.