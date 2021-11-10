Son Dakika: Beşiktaş'tan Talisca bombası! İlk görüşme yapıldı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesti Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...Hava bir anda buz kesti! Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...#Meteoroloji
Büyük acı bu sözlerle duyuruldu Tarihin matem sayfalarıBüyük acı bu sözlerle duyuruldu! Tarihin matem sayfaları#Mustafa Kemal Atatürk
Terim çok istiyordu, Belözoğlundan ters köşe rapor Süper Ligin yıldızının tercihi belli olduTerim çok istiyordu, Belözoğlu'ndan ters köşe rapor! Süper Lig'in yıldızının tercihi belli oldu#Galatasaray
Atatürkü saygıyla anıyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı AnıtkabirdeAtatürk'ü saygıyla anıyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de#10 Kasım
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Altın fiyatlarında önemli gelişme ABD verisi bekleniyorAltın fiyatlarında önemli gelişme! ABD verisi bekleniyor#Çeyrek Altın
Tehlikeli talimat oyunları Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklarTehlikeli talimat oyunları! "Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklar"#MHK
300 milyar dolar borcu var Bugün son... Ödeme yapabilecek mi300 milyar dolar borcu var! Bugün son... Ödeme yapabilecek mi?#Evergrande
9 yıllık evlilik tek celsede bitti...9 yıllık evlilik tek celsede bitti... #Sadi Celil Cengiz
Ev alacaklar dikkat Kredi çekerken olan kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredi çekerken olan kural değişiyor#Müteahhit
Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdiBensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi#Bensu Soral
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'tan Talisca bombası! İlk görüşme yapıldı...

#Beşiktaş#Anderson Talisca#Al Nassr
Son Dakika: Beşiktaştan Talisca bombası İlk görüşme yapıldı...
İsmail ER

Kiralık geldiği Beşiktaş’ta ilk sezonunda şampiyonluğa, 2. yılında Şampiyonlar Ligi’nde sergile nen başarıya büyük katkı veren Talisca ile temasa geçen siyah beyazlı yönetim, ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Şimdi menajeri ile transferin detayları için masaya oturulacak. Sambacı'nın Al Nassr'da mutsuz olması, Kartal'ın elini güçlendiriyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de son 2 maçını kaybederek zirvenin 10 puan gerisine düşen, Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, devre arasında takıma takviye yapmayı planlarken gündemin ilk sırasında takımın eski yıldızı Anderson Talisca var.

Orta alanda ve forvette hem itici güç hem de dikine oynayan futbolcu talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği üzerine scoutlar ile araştırmalarını sürdüren yönetim bu noktada Talisca ile fikir alış verişinde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Mesut Urgancılar:Son Dakika: Mesut Urgancılar: Haberi Görüntüle

ÇİN LİGİ'NDEN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

2016-17 sezonunda kiralık olarak geldiği Beşiktaş’taki ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa 13 gol, 2 asistle katkı veren Sambacı ertesi sezon da ligde çıktığı 33 maçta 14 gol atıp, 7 asist yapmıştı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup çıkan, en çok puan (14) toplayan Türk takımı olduğu 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maçta 20 gol, 7 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu sezon sonunda Çin Süper Ligi’nin yolunu tutmuş, bu sene de Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmıştı.

Son Dakika: Beşiktaştan Talisca bombası İlk görüşme yapıldı...

Haberin Devamı

AL NASSR'DA YAŞANANLARDAN RAHATSIZ

Ancak Suudi Arabistan ekibinin mali yükümlülükleri yerine getirmediği için Asya Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesinin ardından, kulüp içinde yaşanan tartışmalardan rahatsız olan Talisca’nın ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İlk görüşmelerde olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi’nin yıldız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ifade edildi.

Al Nassr ile 2024 Haziran’a sözleşmesi bulunan Talisca’nın yıllık 8 milyon Euro’ya imza attığı iddia edilmişti.

Son Dakika: Beşiktaştan Talisca bombası İlk görüşme yapıldı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Anderson Talisca#Al Nassr

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik