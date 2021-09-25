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Son Dakika: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Hayrullah Erkip formayı giydi...

#Beşiktaş#Hayrullah Erkip#Transfer
Son Dakika: Beşiktaştan sürpriz transfer Hayrullah Erkip formayı giydi...

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip'i kadrosuna kattı.

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DHA - Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaşa transfer oldu.

Yukatel Kayserispor’un U19 oyuncusu Hayrullah Erkip, bu sezon Doğan Alemdar ve Emre Demir’den sonra Kayserispor alt yapısından yetişip başta takıma transfer olan üçüncü futbolcu oldu.

Beşiktaş U19’a transfer olan ve kendi yaş kategorilerinde milli takım formaları da giyen Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Beşiktaştan sürpriz transfer Hayrullah Erkip formayı giydi...

HAYRULLAH ERKİP KİMDİR?

20 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelen Hayrullah Erkip, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Bu sezon Kayserispor formasıyla U19 liginde 7 maça çıkan Hayrullah Erkip, toplam 378 dakika süre aldı. Hızı ve top hakimiyetiyle dikkat çeken Hayrullah Erkip, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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#Beşiktaş#Hayrullah Erkip#Transfer