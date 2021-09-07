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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması! Misafir taraftar...

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Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması! Misafir taraftar...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı deplasman maçlarına misafir takım taraftarı alınıp alınmayacağı yönünde rakip takımlar ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz.

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