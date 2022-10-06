Son Dakika: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması! Sakatlık...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Salih Uçan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetenekli oyuncu, Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.



Doç. Dr. T. Kerem Ülkü



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü