Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması! Sakatlık...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Salih Uçan#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaştan Salih Uçan açıklaması Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 11:32

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Salih Uçan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetenekli oyuncu, Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Salih Uçan#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı