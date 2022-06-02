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Son dakika: Beşiktaş'tan Romain Saiss için yeni teklif! Görüşmeler olumlu...

#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss
Son dakika: Beşiktaştan Romain Saiss için yeni teklif Görüşmeler olumlu...

Hayal kırıklığıyla biten sezonun ardından Valerien Ismael ile yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın yerine gelecek stoper belli oldu.

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Yeni sezona Valerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

Takımdan ayrılacak olan oyunucların yerine gelecek isimler de netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Oğuzhan ve Pjanic'ten sonra Vida ve Larin'in de ayrılması bekleniyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Valerien Ismael, aradığı stoperi Premier Lig'de buldu.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde seçim öncesi transfer açıklaması yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız. Transfer için talimatlar verdim." açıklamasını yaparak transfer müjdesi vermişti.

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PREMIER LİG'DEN STOPER GELİYOR

Beşiktaş'ın stoper transferi için gündeminde olan Romain Saiss, ilk görüşmede 2 milyon Euro yıllık ücret ve 3 senelik kontrat talep etmişti. Bu nedenle görüşmeler başlangıçta tıkanırken siyah-beyazlılar ümidini yitirmişti.

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Ancak teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda yeniden görüşülen tecrübeli isim bu kez taleplerini azalttı. Geçmişte Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta Wolverhampton formasıyla rakip olarak çıkan Faslı oyuncuyla görüşmeler olumlu yöne çevrildi.

Sabah'ın haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun hem yıllık ücret konusunda hem de sözleşme süresinde esnek davrandı. Siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro net ücret + 500 bin Euro bonus şeklindeki önerisine pozitif yaklaşan Saiss'in 2 yıllık kontrat süresini de değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaştan Romain Saiss için yeni teklif Görüşmeler olumlu...

SAVUNMA ÖNÜNDE DE OYNAYABİLİYOR

İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu transferi gelecek haftaya kadar imza aşamasına taşımak istiyor. 6 sezondur formasını giydiği Wolverhampton'dan ayrılan Saiss, bu sezon 32 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, stoper dışında ön liberoda da görev alabiliyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss

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