Son Dakika: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması! Kamptan ayrıldı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Antalya kampından ayrıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.