Son dakika: Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı! 3 maçta 7 puan sonrası 'Sözleşme imzalandı' iddiası...

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Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına geçici olarak getirilen teknik sorumlu Önder Karaveli, siyah-beyazlıların başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplamış ve takımdaki kara bulutları dağıtmıştı. İletişimi ve futbola bakış açısıyla büyük takdir toplayan 47 yaşındaki futbol adamıyla ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

Son olarak Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi maçın ardından yaptığı açıklamada, Önder Karaveli'ye şans vermek istediklerini ve gidişattan memnun olduklarını belirtmişti.

"ÖNDER HOCAYA İMKAN TANIMALIYIZ"

Çebi yaptığı açıklamada, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun" demişti.

"HAK ETTİĞİNİ BİR BAŞKASI ELİNDEN ALAMAZ"

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Yönetim kurulu ve taraftarın da Karaveli ile devam edilmesini arzu ettiğini söyleyen Çebi, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna ise "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir. Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

"SÖZLEŞME İMZALANDI" İDDİASI

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının ardından siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'ye beklenen şansı verdi. Teknik direktör arayışlarına ara veren Beşiktaş yönetiminin 47 yaşındaki futbol adamıyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Beşiktaş camiasının desteğini aldığı belirtilen yönetimin kısa süre içerisinde resmi olarak duyuru yapacağı iddia edildi.

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SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Önder Karaveli, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları kuvvetlendirdi.

47 yaşındaki çalıştırıcı, "Güzel şeyler birdenbire olur" ifadelerini kullanarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY MAÇINI TAKİP ETTİ

Süper Kupa'da Antalyaspor'la Katar'da karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli dün Galatasaray-Antalyaspor maçındaydı.

Mücadeleyi Nef Stadı'ndan takip eden Karaveli'nin maçı yerinden izlemesi, görevine devam edeceği şeklinde yorumlandı.