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Son Dakika: Beşiktaş'tan Önder Karaveli açıklaması

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Açıklama
Son Dakika: Beşiktaştan Önder Karaveli açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

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İŞTE O AÇIKLAMA

Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.

Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir.

Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız.

Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır.

Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin “reklamın iyisi kötüsü olmaz” mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

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Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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