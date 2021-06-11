Son Dakika: Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması! Sergen Yalçın'ın yerine düşünülen isim mi?

Sergen Yalçın'la görüşme halinde olan Beşiktaş'ın Okan Buruk'la ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken siyah beyazlı cepheden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.



Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları Sergen Yalçın ile bazı nedenlerden dolayı anlaşamadıkları ve sürenin uzaması nedeniyle B planı olarak Okan Buruk ile fikir alış verişinde bulunulduğu iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

Ancak Torunoğulları, söz konusu iddiayı net bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Torunoğulları, "Okan Buruk’la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir." açıklamasında bulundu.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...