Son dakika | Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı!

Beşiktaş, Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü. Yönetim; Galatasaray ve Trabzonspor’un da radarında bulunan tecrübeli futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek için düğmeye bastı.

Yüz yüze görüşülecek

Bu sezon Denizlispor formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Oğuz; Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin de radarında bulunuyor. Denizlispor formasıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 1,85’lik savunmacı için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Başarılı futbolcuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar’ın, bundan dolayı erken davranıp oyuncu ve menaceriyle yüz yüze görüşerek sezon bitmeden transfere nokta koymayı planladığı ifade edildi

Oğuz Yılmaz, Denizlispor formasıyla bu sezon 24 mücadelede görev yaptı. (Fanatik)

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!