Son dakika | Beşiktaş'tan Oğuz Yılmaz atağı!
Beşiktaş, Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü. Yönetim; Galatasaray ve Trabzonspor’un da radarında bulunan tecrübeli futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek için düğmeye bastı.
Beşiktaş, Denizlispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü. Yönetim; Galatasaray ve Trabzonspor’un da radarında bulunan tecrübeli futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek için düğmeye bastı.
Yüz yüze görüşülecek
Bu sezon Denizlispor formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Oğuz; Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin de radarında bulunuyor. Denizlispor formasıyla olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 1,85’lik savunmacı için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Başarılı futbolcuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar’ın, bundan dolayı erken davranıp oyuncu ve menaceriyle yüz yüze görüşerek sezon bitmeden transfere nokta koymayı planladığı ifade edildi
Oğuz Yılmaz, Denizlispor formasıyla bu sezon 24 mücadelede görev yaptı. (Fanatik)
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