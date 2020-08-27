Son Dakika | Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için teklif! Fenerbahçe'ye de yazılmıştı...

Spor Arena Dış Haber | Sky Italia'nın haberine göre Kalinic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki golcünün bonservisi için Atletico Madrid ile masaya oturdu. Beşiktaş'ın Kalinic'e de teklif yaptığı belirtildi.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Kalinic 19 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

CALCIOMERCATO: FENERBAHÇE KALINIC'E YÜKLÜ BİR TEKLİF YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Kalinic'e yüksek yıllık ücretli bir teklif yaptığı haberi İtalyan basınında çıkmıştı.

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