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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması!

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu'nun öncelikli gündem maddeleri arasında olmadığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yapılanma Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Mircea Lucescu'nun siyah beyazlı kulüpte görev alacağı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, yönetim kurulunda henüz Rumen futbol adamıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ancak bir sonraki toplantıda bu konuyu masaya yatıracaklarını ifade etti.

NTV'ye konuşan Erdal Torunoğulları'nın sözleri şu şekilde:

"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz."

Son Dakika | Beşiktaştan Mircea Lucescu açıklaması

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