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Son dakika: Beşiktaş'tan Lucas Joao için 2.9 milyon Euro’luk teklif | Transfer haberi

#Beşiktaş#Lucas Joao#Transfer
Son dakika: Beşiktaştan Lucas Joao için 2.9 milyon Euro’luk teklif | Transfer haberi
İsmail ER

Beşiktaş’ın Reading forması giyen futbolcu için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Geçmişte Portekiz Milli Takımı’nın da formasını giyen 28 yaşındaki golcünün İtalyan takımlarının da gündeminde olduğu öne sürüldü. Lucas Joao, santrfor mevkisinin dışında sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

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Santrfor bölgesi için adaylarını ikiye indirerek Marco Arnautovic ve Wout Weghorst’tan birini kadroya katması beklenen Beşiktaş, ikinci forvet için çalışmalarına son sürat bir şekilde devam ediyor.

İngiliz basını, siyah beyazlıların Championship ekiplerinden Reading’de oynayan Portekiz doğumlu Angolalı forvet Lucas Joao’yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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The Sun’da yer alan habere göre; Beşiktaş, futbolcu için 2.9 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Haberde, Beşiktaş’ın teknik direktörünün yakın zamanda İngiliz ekipleri Barnsley ve West Bromwich’i çalıştıran Valerien İsmael olduğu hatırlatıldı.

24 MAÇTA 10 GOLE iMZA ATTI

Santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre golcü ismin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Lucas Joao, geçen sezon Reading takımında 24 maçta 1888 dakika süre aldı ve 10 gol 3 asist kaydetti. Beşiktaş bu oyuncunun yanı sıra Muleka için de çalışmalarını sürdürüyor. 

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#Beşiktaş#Lucas Joao#Transfer

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