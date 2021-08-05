Son Dakika: Beşiktaş'tan kıyasıya Ghezzal pazarlığı! Leicester ile aradaki fark...

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için kulübü Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Cezayirli futbolcu için yüksek bir bedel talep etti. Leicester, Ghezzal için 5.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş cephesi ise en fazla 4 milyon Euro bonservis verebileceklerini İngilizlere iletti.

"PİYASASI BİRDEN YÜKSELDİ"

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Leicester Kulübü’nün istediği yüksek bonservis sonrasında sıkı pazarlığa girişti. Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncunun siyah beyazlılarda gösterdiği performansla piyasasının yeniden artışa geçtiği vurgulandı. Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma sağlandığı belirtilirken, 4 milyon Euro’luk teklif üzerinden Leicester City Kulübü’ne 1 hafta süre verildi.

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