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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng açıklaması

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Son dakika! Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng açıklaması
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin Prince Boateng hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.''

Son dakika Beşiktaştan Kevin Prince Boateng açıklaması

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