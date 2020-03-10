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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi

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Son Dakika | Beşiktaş'tan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi
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Loris Karius'tan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı. Siyah beyazlıların transferdeki ilk hedefi Ivo Grbic için temas kuruldu.

Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.

Volkan Babacan'la anlaşıldı iddiası

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da anlaştığı iddia ediliyor.

Karius'la devam edilmeyecek

Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.

Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. (Ajanssspor)

Son Dakika | Beşiktaştan kaleci transferi için Ivo Grbic hamlesi

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