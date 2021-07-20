Son Dakika: Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Transfer için 1 milyon euro...

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın yanına tecrübeli bir kaleci transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.

Geçen sezon Beşiktaş kalesini başarıyla koruyan Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın özellikle de Fransız ekiplerinin yakın takibinde. 20 yaşındaki file bekçisinden 10 milyon euro gelir bekleyen siyah-beyazlılar Ersin'in takımda kalması halinde bile kaleye takviye yapacak. Siyah-beyazlılarına 1 numaralı hedefi ise Mert Günok.

Posta'da yer alan habere göre 32 yaşındaki file bekçisiyle her konuda anlaşan Kartal, Başakşehir'in kapısını çalacak. Beşiktaş'ın bu transfer için 1 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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