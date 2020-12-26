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Haber Giriş: 26.12.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza için sakatlık açıklaması

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza için sakatlık açıklaması
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Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Josef de Souza için açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı kulübün yaptığı açıklamada Josef de Souza için şu sözler kullanıldı;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika | Beşiktaştan Josef de Souza için sakatlık açıklaması

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