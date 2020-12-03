Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması! Kasımpaşa maçında yok...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Josef de Souza'nın iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun söz konusu sakatlığı sebebiyle ligin 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN JOSEF DE SOUZA AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."