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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Hulk için resmi açıklama!

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından Hulk transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Emre Kocadağ'ın sözleri şu şekilde:

"Hulk iyi oyuncu, tartışmaya kapalı. Hulk ile bir temas oldu, menajeri aracılığıyla. Olgunlaşınca bilgisini veririz. 6 ay, 1 yıl, onlar konuşuluyor. Bizim bütçemize uygun bir nokta olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz."

Sergen Yalçın da Hulk ile ilgili şunları söyledi:

"Forveti bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartları bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz."

 

Son Dakika | Beşiktaştan Hulk için resmi açıklama

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