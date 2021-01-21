Son Dakika | Beşiktaş'tan Hulk için resmi açıklama!

Emre Kocadağ'ın sözleri şu şekilde:

"Hulk iyi oyuncu, tartışmaya kapalı. Hulk ile bir temas oldu, menajeri aracılığıyla. Olgunlaşınca bilgisini veririz. 6 ay, 1 yıl, onlar konuşuluyor. Bizim bütçemize uygun bir nokta olursa değerlendirmeyi düşünebiliriz."

Sergen Yalçın da Hulk ile ilgili şunları söyledi:

"Forveti bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartları bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz."

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