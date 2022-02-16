Son dakika: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu hamlesi! Gedson Fernandes sonrası Galatasaray'a bir çalım daha...

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Ara transfer döneminde bombayı patlatarak Gedson Fernandes’i sezon sonundan itibaren kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, atağına devam ediyor. Fanatik'in haberine göre sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayıracak olan yönetim, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için düğmeye bastı. İngiliz ekibi Brentford’la temaslara başlayan yönetim, maliyet raporu talep etti. Cim Bom’un ön alım hakkıyla kiraladığı 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Savunmada rota Koray

Beşiktaş , Süper Lig’de yeni sezonda uygulanacak 7 artı 4 yabancı kuralına adapte olabilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda Halil’e ek olarak savunma hattı için de Koray Günter ismi ön plana çıktı. Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan 27 yaşındaki stoper için kulübü Hellas Verona’ya 1,5 milyon Euro; oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro önerildiği belirtildi.