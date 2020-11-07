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Son Dakika | Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu da Twitter'dan etiketleyen Beşiktaş, ''"Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?'' diye paylaşımda bulundu.
"Uğurlu" mu, uğursuz mu?— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 7, 2020
Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi? @TFF_Org pic.twitter.com/9HidKJwOZR
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