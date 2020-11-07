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Futbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu da Twitter'dan etiketleyen Beşiktaş, ''"Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?'' diye paylaşımda bulundu.

 

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