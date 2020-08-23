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Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Nazım Sangare için transfer atağı!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Nazım Sangare için transfer atağı!
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Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Gökhan Töre ve Nazım Sangare transferinde anlaşma noktasına geldi.

Transfer konusunda önceliği forvet hattına veren Siyah-Beyazlılar, ek olarak diğer bölgeler için de çalışmalarda bulunuyor...Elinde yüksek bir transfer bütçesi bulunmaması sebebiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeyi amaçlayan Kara Kartal, sağ bek hattında son olarak rotayı Antalyaspor’un 26 yaşındaki futbolcusu Nazim Sangare olarak belirledi.

Milli futbolcuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kurup olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’la PAOK maçından sonra masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar, sağ kanat transferi konusunda da Gökhan Töre ismini gündeminden düşürmüyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan yönetim, Yeni Malatyaspor’u ikna etmeye çalışıyor.

ŞEHİRDEN AYRILDI

Bonservissiz olarak katıldığı Yeni Malatya’dan sezon sonunda ayrılma konusunda anlaşmalarına rağmen bu konuda kulübün fikrinin değişmesi sonrasında şehirden ayrılıp bağlarını koparan Gökhan, Beşiktaş’tan müjdeli haberi bekliyor. Gökhan için Tyler Boyd talebi geri çevrilen Yeni Malatya’nın, son olarak Umut Nayir isteğine ise olumlu yanıt verilmesi bekleniyor. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaştan Gökhan Töre ve Nazım Sangare için transfer atağı

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