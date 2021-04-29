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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

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Son Dakika: Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika: Beşiktaştan Gökhan Töre açıklaması

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