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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz açıklaması

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın sağlık durumlarıyla ilgil ibir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir."

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Tecrübeli futbolcular önümüzdeki hafta forma giyebilecek.

 

Son Dakika | Beşiktaştan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz açıklaması

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