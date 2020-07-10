Son Dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Resmi siteden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir."

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Tecrübeli futbolcular önümüzdeki hafta forma giyebilecek.

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