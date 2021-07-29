Son Dakika: Beşiktaş'tan Godin transferi için yeni teklif!

Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile İstanbul'da bir araya geldi.

Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 4 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.

Giulini ise düşünmek için süre istedi. Bu arada Tuttomercato, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü.

Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...